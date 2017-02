Napolitano allontana le urne: "Nei Paesi civili si vota a scadenza naturale"

Giorgio Napolitano farebbe di tutto pur di non far votare gli italiani. "Nei paesi civili si va alle elezioni a scadenza naturale e da noi manca ancora un anno. In Italia c'è stato un abuso del ricorso alle elezioni anticipate" , ha detto l'ex presidente della Repubblica conversando con i cronisti in Senato. "Bisognerebbe tornare a votare a scadenza naturale - ha aggiunto il senatore a vita - o se mancano le condizioni per continuare ad andare avanti" .

La Camera inizierà l'esame della legge elettorale il 27 febbraio, previa conclusione dei lavori in commissione Affari costituzionali. A stabilirlo, al termine di una seduta durata due ore, è stata la riunione dei capigruppo di Montecitorio che ha trovato l'asse di Movimento 5 Stelle, Pd, Lega e Fratelli D'Italia. Si è schierata, invece, contro Forza Italia. "Renzi - accusa il presidente dei deputati azzurri, Renato Brunetta - vuole le elezioni e sta forzando in tutti i modi, violentando ancora una volta il Parlamento" . Renzi dovrà, però, fare i conti con Napolitano che vorrebbe portare la legislatura fino al termine del mandato. Conversando con i giornalisti, l'ex capo dello Stato ha, infatti, detto che "in Italia c'è stato un abuso del ricorso alle elezioni anticipate" . Poi ha avvertito: "Per togliere la fiducia a un governo deve accadere qualcosa, non si fa certo per il calcolo tattico di qualcuno..." .