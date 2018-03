Napolitano: "Crollo Pd? Un evento annunciato"

E dopo le parole del Capo dello Stato sullo stallo che sta attarversando il Paese dopo il risultato delle elezioni, rompe il silenzio anche il Presidente emerito, Giorgio Napolitano. Re Giorgio di fatto sposa la linea di Mattarella: "Questa è una crisi difficilissima" e bisogna pensare "nell'interesse generale di cui bisogna sempre tenere conto. Serve senso di responsabilità di cui tutti dovranno dare prova per la formazione del nuovo governo".



Poi l'ex Capo dello Stato mette nel mirino il Pd e commenta il disastroso risultato delle urne per i Dem: "Si tratta di un evento annunciato, era un destino quasi compiuto. Non sono stato sorpreso, forse è stato peggio di quanto annunciato ma tutto faceva prevedere questo risultato". Insomma nessuno stupore per il crollo del Pd. A quanto pare Re Giorgio non ha mai avuto dubbi sul flop del Pd alle urne. E quel 19 per cento ha confermato le sue previsioni. Adesso tra i dem scatta la resa dei conti con le dimissioni di Renzi da segretario e un'infuocata direzione che si terrà lunedì prossimo.