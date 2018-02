Napolitano "vota" Gentiloni "È un punto di riferimento"

"Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento per il futuro prossimo e non solo nel breve termine, della governabilità e stabilità politica dell'Italia". Giorgio Napolitano "vota" Gentiloni per il post-voto. Il presidente emerito durante una cerimonia di premiazione del premier da parte di Ispi a Milano, di fatto ha parlato degli scenari per il dopo-voto individuando in Gentiloni la figura più idonea per la formazione di un nuovo governo: "Possiamo ben dire che Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento, per il futuro prossimo e non solonel breve termine, della governabilità e stabilità politica dell’Italia".



Re Giorgio di fatto ha elogiato il premier senza usare giri di parole: "Possiamo ben dire che Paolo Gentiloni èdivenuto punto essenziale di riferimento, per il futuro prossimo e non solonel breve termine, della governabilità e stabilità politica dell’Italia. Gentiloni ha conquistato una limpida e motivata fiducia tra gli italiani e nelle relazioni internazionali". Infine l'ex Capo dello Stato ha affermato che Gentiloni ha un'attitudine all'ascolto e al dialogo e uno spirito di ricerca senza preclusioni, doti decisive da ministro degli Esteri e da presidente del Consiglio".