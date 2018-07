Nasce l'intergruppo dei parlamentari paladini degli animali

Nasce una lobby per promuovere la tutela e l'assistenza degli animali, e ovviamente nasce sotto il segno di Michela Vittoria Brambilla e delle altre animaliste presenti trasversalmente in parlamento. Come spiega un comunicato del neonato intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, gli amici a quattro zampe da ieri «hanno una loro lobby, la prima che nasce e si organizza formalmente in questa legislatura» E in senato, ieri, alla «riunione inaugurale dell'Intergruppo» è stata eletta «per acclamazione presidente la deputata di Fi, Michela Vittoria Brambilla». Ma la Brambilla non è la sola tra i parlamentari a preoccuparsi del benessere degli animali. Oltre a lei, promotrice dell'iniziativa, sono state nominate vicepresidenti le senatrici Loredana De Petris (Leu) e Loredana Russo (M5s), mentre sono segretarie la deputata Paola Frassinetti di Fratelli d'Italia, Patrizia Prestipino, onorevole dem, e la senatrice leghista Rosellina Sbrana. «All'Intergruppo - prosegue il comunicato - che ha lo scopo di promuovere la tutela degli animali e dei loro diritti attraverso l'attività legislativa, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo, hanno aderito numerosi parlamentari di tutti i gruppi politici, determinati a dare risposte alle istanze di milioni di italiani che amano gli animali e vogliono vederli rispettati». Il primo passo è stato deciso già ieri, e «consiste - prosegue la nota - nel sollecitare assegnazione e calendarizzazione delle proposte di legge già presentate sui temi definiti prioritari: inasprimento delle sanzioni penali per maltrattamento e uccisione di animali, riconoscimento degli animali come esseri senzienti e adeguamento del codice civile, riduzione dell'Iva su alimenti per animali e cure veterinarie, prezzo dei farmaci per animali».