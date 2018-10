Nasce la "nuova San Babila" di Fdi sotto il segno del sovranismo

Il «sovranismo» targato Meloni prova a sfondare al Nord. Oggi e domani al teatro Nuovo di Milano si ritroveranno, in una due giorni, i promotori di un nuovo progetto di destra. «Popoli e Sovranismo» è il titolo della manifestazione, organizzata da Fratelli d'Italia che si inserisce nel solco delle tradizionali Giornate tricolori.

Il programma della kermesse politica è stato illustrato ieri in una conferenza stampa. Il clou è in programma domani alle 13, con l'intervista del giornalista di Libero Fausto Carioti a Giorgia Meloni che chiuderà la due giorni. Indicando la rotta per nuovo progetto politico sovranista, già annunciato nella tre giorni di Atreju, che punta alla costruzione di polo conservatore distinto dalla Lega.

Un progetto che avrà come primo step le elezioni europee del maggio 2019. Per poi trasformarsi in una nuova esperienza politica. A coordinare i lavori nel capoluogo lombardo saranno l'ex ministro della Difesa, Ignazio La Russo e la senatrice meloniana Daniela Santanchè. Ma è prevista la partecipazione di tutta la pattuglia parlamentare di Fdi.

Il primo confronto, che si terrà oggi alle 14,15, vedrà al tavolo dei relatori, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del consiglio del Carroccio, Giovanni Toti, il governatore della Liguria e Ignazio La Russa: i tre esponenti politici si confronteranno sulle sfide future del centrodestra.

Poi sarà la volta di Guido Crosetto per un focus sulla legge di bilancio gialloverde. Il «sovranismo declinato voce per voce» sarà il tema del terzo incontro coordinato dalla senatrice Santanchè. Le riflessioni su La repubblichina, memorie di una ragazza fascista di Giampaolo Pansa chiuderà la prima giornata. Domani spazio alle conclusioni affidate al leader di Fdi, che al termine dell'intervento resterà a pranzo con parlamentari e militanti.

Tra gli invitati c'è anche di Raffaele Fitto, europarlamentare di Noi con l'Italia, dato in avvicinamento al partito della Meloni. L'ex ministro potrebbe trovare spazio nella lista meloniana alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Sud. E dovrebbe accettare la candidatura in Fratelli di Italia anche Caio Giulio Cesare Mussolini, figlio di Guido e nipote di Vittorio.

Anche per il pronipote del Duce si prospetta una candidatura nella circoscrizione Sud nella lista di Fratelli d'Italia. Accanto al simbolo di Fdi, come ha lasciato intendere nelle recenti interviste Meloni, potrebbero trovare posto i simboli di altri formazioni politiche. A cominciare dal movimento «Diventerà bellissima», fondato in Sicilia dal presidente Nello Musumeci.