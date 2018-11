Ndrangheta, 24 arresti: c'è anche l'ex deputato Galati

L'ex deputato Giuseppe Galati è stato arrestato oggi nell'ambito dell'operazione "Quinta bolgia" condotta dalla Guardia di finanza di Catanzaro contro la 'ndrangheta.

I militari delle fiamme gialle, insieme all'ex parlamentare, ha arresto altre 23 persone e sequestrato beni per 10 milioni di euro. Tra gli arrestati politici, amministratori pubblici e persone appartenenti a una cosca di 'ndrangheta che si spartivano persino i soldi dei servizi di trasporto sanitario e delle pompe funebri. In 12 sono finiti in 12 ai domiciliari. Tra questi ultimi vi era, appunto Galati, ex deputato con alle spalle 5 legislature, trascorse passando da un partito all'altro: Ccd, Udc, Forza Italia, Pdl, Scelta civica e Ala. Alle ultime Politiche, invece, si era candidato al Senato con la lista Noi con l'Italia, ma non era stato eletto. Galati, come ricorda la Repubblica, è inoltre indagato per aver assunto, in qualità di ex presidente di "Calabresi nel mondo", un ente in house della Regione Calabria, molti collaboratori a "fini clientelari per mantenere e incrementare il proprio bacino elettorale" . Galati li avrebbe fatti figurare come impiegati nella Struttura operativa interna, ma in realtà li avrebbe utilizzari per progetti finanziati con fondi comunitari. Non solo. Qualche anno fa era stato prosciolto in istruttoria nell'ambito dell'inchiesta antimafia Alchemia della Dda di Reggio Calabria.

I particolari dell'operazione "Quinta bolgia" saranno illustrati dal procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, dal procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla, dal comandante provinciale di Catanzaro Davide Rametta e dal comandante dello Scico di Roma Alessandro Barbera, alle 11.00 nella sede del comando provinciale della guardia di finanza di Catanzaro.