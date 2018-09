"Nella galleria dei presidenti manca solo la foto di Boldrini". E non c'è sul sito

A palazzo Montecitorio c’è una zona, chiamata galleria dei presidenti, dove ai muri campeggiano le fotografie di tutti i politici che hanno seduto sullo scranno più alto della Camera dei Deputati. Si va da Vicenzo Gioberti a Gianfranco Fini, passando per Crispi, De Nicola e Napolitano. Secondo quanto riporta Dagospia, l’unica a mancare all’appello sarebbe Laura Boldrini.

La fotografia dell'ultima presidente della Camera, secondo Dago, non sarebbe ancora stata appesa al muro. Il motivo? “Pare proprio – riporta il sito - che non ci sia più posto per una nuova cornice con foto, l’ultimo spazio alla fine della galleria è stato usato per Gianfranco Fini. Peccato però che, anche se la ex presidente ha una immensa considerazione di se stessa, nessuno finora si sia accorto della mancanza della foto…”.

Di certo c’è che sul sito della Camera la galleria dei presidenti non risulta ancora aggiornata. Se si va alla pagina della “visita virtuale” a Montecitorio (un portale dove si può entrare “virtualmente” in tutte le stanze del potere), infatti, l’elenco degli ex presidenti si ferma all’ex leader di Alleanza Nazionale (clicca qui per verificare). Nessuna traccia invece della Boldrini.