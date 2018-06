Il neo ministro della Giustizia, Bonafede, ha un passato da Dj

Il neo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede si racconta ai microfoni di Radio Uno a Un giorno da pecora. Il nuovo Guardasigilli ha un passato da dj: "A 20 anni, organizzavo serate ed eventi in discoteca, un mondo che mi piaceva davvero molto. Il mio pezzo preferito, negli anni Novanta, era 'The Rhythm of the Night' di Corona". Poi il nuovo titolare del dicastero della Giustizia spiega come incitava la folla a ballare e a cantare: "Con la voce impostata urlavo al microfono 'benvenuti, dai balliamo fino all'ultima goccia di energia! Frasi di questo tipo”. Nel corso di diverse puntate del programma radiofonico, Bonafede ha mostrato le sue doti canterini e di dj: "Oltre ad organizzare, animavo la serata insieme al dj", ha raccontato. Poi questa sua passione l'ha anche declinata sulla politica: "Questa sera, per i cittadini, c'è la miglior legge elettorale...arriva il LE-GA-LI-CUM". Insomma un vero e proprio show radiofonico quello a cui dato vita Bonafede che adesso probabilmente dovrà abbandonare per occuparsi di questioni molto più serie dal Ministero della Giustizia.