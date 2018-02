La neve blocca Napoli. Ancora disagi sui treni e gelo fino a venerdì

Roma - La morsa del gelo ha raggiunto anche il Sud. Napoli si copre di un insolito manto bianco e con la neve arrivano anche le immancabili polemiche. In tilt i trasporti, scuole chiuse e disagi per i cittadini. E il peggio deve ancora arrivare visto che i meteorologi segnalano temperature in calo con punte di meno 7 gradi anche in città. Da domani pomeriggio il gelo dovrebbe pian piano allentare la morsa, la neve diventare pioggia e le temperature balzare in alto nel fine settimana soprattutto al Sud anche di 15 gradi. Intanto però anche ieri è stata una giornata di calvario per chi doveva spostarsi in tutta Italia come conseguenza dei ritardi di tutti i treni Alta Velocità in arrivo e in partenza da Roma che facevano scalo alla stazione Tiburtina. E anche domani sarà garantito soltanto l'80 per cento delle corse. Troppi disagi che hanno indotto l'Autorità di regolazione dei Trasporti a monitorare imprese ferroviarie e compagnie aeree per individuare eventuali responsabilità per i gravi disservizi.

Ieri a Roma nonostante il sole le scuole sono rimaste chiuse. Riapriranno oggi ma forse richiuderanno domani visto che è prevista di nuovo neve nelle primissime ore di domattina. Virginia Raggi tornata dal Messico assicura che tutto sta tornando alla normalità ma non la pensano così i presidi in polemica con il Campidoglio che ha chiesto ai dirigenti scolastici di garantire la sicurezza dei bimbi pulendo l'area circostante agli istituti. Il presidente dell'associazione presidi del Lazio, Mario Rusconi, spiega che i presidi delle scuole dei Municipi V e VII hanno ricevuto «due lettere da parte degli assessori municipali in cui si dice datevi da fare, spargete il sale e controllate che non ci siano alberi caduti». Ovviamente Rusconi fa notare che «è l'ufficio tecnico del Municipio a dover fare queste attività, non i presidi». Dopo le proteste, prosegue, è arrivata «una seconda missiva più tenue ma con lo stesso significato: ci stanno prendendo in giro».

Il copione del disastro romano ieri ha visto una replica a Napoli: scuole chiuse, traffico bloccato per ore all'aeroporto di Capodichino, circolazione dei treni rallentata, Alta Velocità a singhiozzo tra Napoli e Roma, e caos lungo le principali arterie stradali. La colpa? Della protezione civile accusa il sindaco Luigi de Magistris. «Il comitato aveva dato indicazioni assolutamente rassicuranti in base alle previsioni meteo fornite dalla Protezione civile regionale» attacca il sindaco ma la Protezione ovviamente replica smentendo i ritardi. Comunque le scuole di Napoli resteranno chiuse e il sindaco ha chiesto ai cittadini di «evitare di uscire» perché «il ghiaccio può essere molto pericoloso». La neve ha imbiancato anche gli scavi di Pompei, Ercolano e le isole di Capri e Ischia. Ma il gelo ha imperversato in tutta Italia. Dai meno 32 gradi della Val Senales ai fiocchi In puglia e Basilicata dove in alcune zone si è arrivati a 10 sotto lo zero. Scuole chiuse in tutti i comuni. Insolita nevicata pure in Costa Smeralda a La Maddalena e in Gallura anche a bassa quota.