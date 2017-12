New economy, vecchi vizi Tutti guidati dal profitto

di Giuseppe Marino

C'erano una volta le multinazionali brutte e cattive. Da Monsanto a Nestlè, accusate delle peggiori nefandezze e colpite da campagne di boicottaggio cui una moda politicamente corretta ante litteram spingeva ad aderire senza manco sapere precisamente perché. Poi è arrivata la net economy, quella della tecnologia e di internet, cioè di un sapere che appariva per definizione, viaggiando su una Rete di informazione globale, condiviso. Le aziende della Silicon Valley sono tutte nate con questo imprinting «democratico», anche se il loro sapere era tutt'altro che condiviso: i segreti di Apple sono custoditi con una disciplina ferrea, l'algoritmo di Google è tutt'ora il bene più prezioso che possieda la compagnia il cui motto è «Don't be evil», non essere malvagio. Qualche settimana fa Tim Cook, l'amministratore delegato di Apple, è arrivato a un incontro con gli studenti a Firenze salutato come una rockstar e ha, come sempre, spiegato quanto la compagnia della mela morsicata abbia come suo fine supremo cambiare il mondo in meglio, far vivere a tutti i suoi utenti una stupenda esperienza di vita. Il fatto che queste società, e altre come Facebook o Amazon, si approprino delle nostre informazioni personali e le usino per farci soldi ha cominciato a creare qualche malumore, ma la notizia che le stesse compagnie provavano a resistere alla pressione del governo americano per controllare quei dati a fini di sicurezza ha spostato l'attenzione, con il paradosso che siamo preoccupati se un governo vuole controllare le informazioni per evitare attentati, ma accettiamo serenamente che enormi società private sappiano tutto di noi e lo usino per bombardarci di pubblicità e indirizzare i nostri consumi. Le foto dei capi di queste aziende con una star del buonismo come Obama, il loro supporto a movimenti politici dai dichiarati fini politicamente corretti hanno contribuito a rendere personaggi come Mark Zuckerberg di Facebook e Steve Jobs, defunto creatore di Apple, più popolari di qualunque politico del mondo. Ora, la scoperta che Apple non ci ha detto tutta la verità sugli iPhone, il fatto che invecchino rapidamente e in modo controllato dal produttore, come una volta si diceva che accadesse per i frigoriferi e le lavatrici, rischia di inclinare questo clima di fiducia e armonia. Ma non bisogna dimenticare che, a differenza di Monsanto e Nestlè, le multinazionali di oggi hanno un controllo molto più penetrante sui mezzi di informazione. Ed ecco che all'improvviso qualcuno si accorge che la new economy è esattamente come la «vecchia»: guidata dal profitto. Come, del resto, è normale che sia.