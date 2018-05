La Nike si scusa "Denunce sottovalutate"

L'amministratore delegato di Nike, Mark Parker, si è scusato con i dipendenti del gruppo per aver permesso ad alcuni manager di non prendere sul serio diverse denunce di molestie sessuali. Lo riferisce il Wall Street Journal. Parker ha parlato nel corso di una riunione con tutti i dipendenti dal quartier generale di Nike, in Oregon.

A marzo, secondo il quotiano statunitense, Nike ha aperto una indagine interna per comportamenti inappropriati da parte di alcuni dipendenti dopo che un sondaggio ha svelato una profonda cultura maschilista all'interno del gruppo. Nelle ultime settimane la società ha preso i primi provvedimenti: promossa una donna alla guida di una serie di settori fondamentali, tra cui quello dedicato alla corsa e al basket. E nominata un'altra donna alla guida dell'ufficio che si occupa di diversità e inclusione.