Un No vax con Zingaretti: "Se vinco, soldi a chi non vaccina i figli"

"Un assegno mensile di 600 euro per quelli che sono espulsi dalle scuole" . È la proposta di Davide Tutino, già vicepresidente del Municipio VII di Roma, convinto No Vax, candidato alle prossime regionali a sostegno di Nicola Zingaretti.

Il candidato promette una legge regionale per dare soldi a chi non vaccina i figli e li farà studiare a casa "per colpa dell'orrida legge" voluta dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin. È stato lo stesso Tutino a dichiararlo nel corso di un'intervista a Il Tempo.

"Non sono contrario ai vaccini: chi si vuol vaccinare, si vaccini. Se il governo intende addirittura promuovere questo tipo di politiche lo faccia pure, ma altra cosa è l'obbligo per il semplice fatto che ogni atto medico discende da un rapporto fiduciario tra paziente e medico. La legge attuale obbligazionista toglie al medico la possibilità di essere medico, cioè di agire in scienza e coscienza, lui deve dare quel tipo di farmaci al di là del fatto che ci creda o no, quindi non agisce in scienza e coscienza ma obbedendo alla scelta politica. Questo spezza il rapporto fiduciario tra paziente e medico, che diventa un passa carte" .

La candidatura imbarazza però il Pd nel Lazio visto che le posizioni espresse da Tutino appaiono inconciliabili con quelle del governatore Nicola Zingaretti, che più volte ha espresso posizioni pro vaccini. Secondo Tutino, invece, la legge sui vaccini obbligatori è lesiva del "rispetto della libertà di scelta di ciascun paziente e della libertà di cura" .