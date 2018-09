"Non paghiamo un centesimo di tasse". ​Ecco dove fuggono i nostri pensionati

"Vogliamo fare del Sud la Florida italiana" . La proposta di Fratelli d'Italia guarda al Portogallo per ridare un po' di respiro ai pensionati italiani. Perché è là, a ridosso delle acque fredde dell'Oceano Atlantico, che i nostri ultra 65enni stanno fuggendo per garantirsi una pensione più che dignitosa. Presentando in sala stampa alla Camera la proposta di legge (già incardinata in commissione Finanze a palazzo Madama), Giorgia Meloni ha subito messo in chiaro che bisogna fare qualcosa per attrarre con un regime fiscale favorevole i pensionati europei nel nostro Sud per aiutare il pil a crescere, come in Portogallo, dov'è aumentato dell'1,2%. "Una proposta immediatamente applicabile - spiega - a costo zero, e in grado di produrre ricchezza in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania" .

Negli ultimi anni il pil del Portogallo è aumentato dell'1,2%. E sempre più pensionati, italiani e non solo, stanno decidendo di trasferirsi lungo la costa portoghese. Tutto merito delle politiche economiche decise dal governo di Lisbona che, come spiega il Corriere della Sera in una inchiesta pubblicata oggi, ha iniziato a offrire ai pensionati "agevolazioni esentasse" che possono essere "spalmate su un periodo di dieci anni, portando di fatto a zero il prelievo fiscale sugli emolumenti" . All'anziano è richiesto unicamente di risiedere in Portogallo almeno sei mesi e un giorno all'anno. Per il momento la misura durerà fino alla fine del 2019, ma è possibile che il governo possa decidere di prorogarla. Nel frattempo si è già registrato un balzo del 50 per cento dei pensionati italiani che spostano la residenza in Portogallo.