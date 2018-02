Nuovo scoop delle Iene, 14 nomi nella Rimborsopoli grillina

Non sono soltanto otto, bensì quattordici i nomi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle coinvolti nello scandalo Rimborsopoli. Lo dicono Le Iene, nella seconda parte del loro servizio sul caso, pubblicando sul loro sito un filmato che ne racconta gli sviluppi e di fatto smentendo Luigi Di Maio, che parlava di un numero più ridotti e di 800mla euro di buco.

Nuovi dettagli arriveranno nei prossimi giorni, dicono le Iene. Ma intanto i grillini hanno da gestire una situazione in cui un altro problema, quello dei candidati, viene allo scoperto. Se già negli scorsi giorni si era parlato di un candidato appartenente a una loggia massonica, ora sono infatti altre due le persone con la stessa accusa sulle spalle.

"Al momento della sottoscrittura della candidatura Azzerboni e Piero Landi non ci hanno informato, non hanno detto la verità. Per questa ragione non possono stare nel Movimento 5 Stelle e sempre per questo motivo gli sarà richiesto di rinunciare al seggio", dice il Movimento 5 Stelle.