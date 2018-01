Nuovo stop per la "margherita" della Lorenzin: slitta la presentazione

Ancora uno stop sulla lista guidata dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. La "margherita" della discordia di fatto avrebbe dovuto fare il debutto oggi con una conferenza a stampa a Roma. Ma l'incontro con i giornalisti è stato annullato. La liste Civica Popolare dovrà attendere almeno altri sette giorni per la presentazione. Il logo infatti contiene un'immagine di una margherita che ricorda molto il partito di Francesco Rutelli con cui si presentò alle elezioni del 2001. Prima del debutto vero e proprio della lista è necessario trovare una soluzione per il logo. E a spiegare la situazione è stato Fabrizio Cicchitto, esponente della nuova lista guidata dalla Lorenzin, che ha sottolineato come la presentazione è semplicemente spostata di qualche giorno. usare simboli già esistenti serve anche ad evitare la raccolta di 25mila firme che impone il Rosatellum per tutte le nuove forze politiche che non sono presenti in Parlamento. Non un dettaglio da poco. E così adesso dalle parti di Civica Popolare è corsa contro il tempo per trovare un nuovo simbolo lontano da quella margherita che ha fatto infuruare anche lo stesso Rutelli.