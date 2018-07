Ora la Boldrini invoca l'unità del centrosinistra: "Andiamo tutti uniti alle Europee"

Dopo aver sposato la causa (fallita) di Liberi e Uguali, che ha spaccato ulteriormente il Partito Democratico e il centrosinistra italiano, ora Laura Boldrini fa un appello all’unità della "cosa rossa".

Già, perché l’ex presidente della Camera dei deputati, in un’intervista a La Repubblica, chiede a gran voce "una lista unica del centrosinistra alle Europee senza simboli del Pd, di Leu o di altre formazioni minori" . Non solo. La Boldrini, infatti, lancia anche uno slogan-collante per la coalizione: "Cambiare l'Europa per salvare l'Europa" . Ma non saranno certo i motti, in caso, a mettere insieme – e a tenere unite – le anime del centrosinistra italiano.

L'appello della Boldrini

L’esponente di LeU, dunque, aggiunge: "Per le Europee, dobbiamo cominciare a lavorare ora, con serietà e senza paraocchi a una proposta competitiva e invece non mi pare che il centrosinistra si sia reso conto della posta in gioco che incarnano le elezioni 2019" . E, perciò, propone "una grande lista unica in cui non vedo le nostre insegne tradizionali: un progetto che nasca dal confronto largo e serrato con tanti mondi che guardavano alla sinistra e hanno smesso di votarci" .

Infine, Laura Boldrini stila anche il programma, indicando cinque priorità fondamentali dell’alleanza-accozzaglia a sinistra: "Primo: cambiare le politiche economiche e sociali, quindi non inserire il fiscal compact nei trattati e liberarci da vincoli. Secondo: la centralità degli investimenti nella green economy. Terzo: armonizzare le politiche fiscali dell'Unione, introducendo web tax e carbon tax. Quarto: rivedere il regolamento di Dublino, con quote di richiedenti asilo per tutti i Paesi. E infine: una grande strategia europea per i diritti civili, delle donne, contro l'omofobia" .

Si attendono ora la risposte, sempre se arriveranno, dei progressisti italiani.