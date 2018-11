Ora il consigliere va in congedo Niente seduta: è sulla nave Ong

Lui non ci sarà alle sedute del Consiglio regionale della Lombardia. Il motivo? Si è imbarcato sulla nave buonista che da qualche tempo pattuglia il mare tra Italia e Libia per "denunciare" eventuali situazioni non conformi alle regole del mare. Michele Usuelli, consigliere regionale lombardo eletto nelle fila di +Europa, ha infatti inviato una lettera al governatore Attilio Fontana e al presidente del Consiglio Alessandro Fermi per spiegare il motivo della sua assenza dalle riunioni consiliari.

" Con la presente - si legge - vi comunico che non potrò partecipare alla seduta di Consiglio di domani (oggi, ndr), 6 novembre 2017. In questi giorni, infatti, sto svolgendo la mia attività politico/istituzionale e medica a bordo della nave Mare Jonio, impegnata in operazioni di ricerca e soccorso nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo. Seguirà richiesta di congedo. Un caro saluto ".