Ora D'Alema sogna l'inciucio "Serve governo del presidente"

"Dopo il voto ci vorrà un governo del presidente e noi daremo il nostro contributo" . A parlare è Massimo D'Alema che, dopo le elezioni, sogna "una convergenza di tanti partiti diversi attorno a obiettivi molto limitati" . E al Partito democratico, con cui ha litigato fino a qualche giorno fa, manda un "pizzino" pacificatore: "Non facciamoci del male, creiamo le condizioni per un dialogo futuro" . Ma dal quartier generale piddì arrivano solo porte in faccia. "Detto da lui non è molto credibile" , lo liquida il ministro Maurizio Martina.

"Noi che siamo una forza radicata nei valori democratici della Costituzione della solidarietà, dell'uguaglianza, del lavoro, daremo il nostro contributo, ponendo discriminanti di carattere programmatico per noi irrinunciabili" . In una intervista al Corriere della Sera, D'Alema coglie l'occasione per rinnovare le critiche al leader del Pd, Matteo Renzi. "Lui e Berlusconi dicono le stesse cose, ma Berlusconi è più credibile - spiega - la destra è oltre il 35%, il Pd al 23%". E continua: "Se si deve creare un bipolarismo, è più fondato che lo possa dire Berlusconi piuttosto che Renzi. Il leader di quello che è stato il maggior partito di centrosinistra dovrebbe preoccuparsi di una destra aggressiva come non mai - continua l'esponente di Liberi e Uguali - la Lega di Salvini non è la Lega di Bossi, che manteneva una venatura popolare" . Per D'Alema, Renzi dovrebbe smetterla di attaccare il partito guidato da Pietro Grasso con la motivazione del voto utile: "Attaccare noi non porta voti a loro ma ai Cinque Stelle. L'uso strumentale del voto utile per schiacchiarci non funziona ed è controproducente" .