Ora la Lega non ha più dipendenti: 24 le persone in mobilità

Si erano salvati dai primi tagli, quelli che nel 2014 avevano lasciato senza lavoro 71 persone. Ma ora anche i 24 sopravvissuti della riorganizzazione interna della Lega hanno ricevuto la comunicazione con cui si annuncia lo stato di mobilità, il licenziamento insomma.

L'ufficialità - racconta Repubblica - è arrivata con un fax ieri pomeriggio. Ora a via Bellerio, nel quartier generale del Carroccio, come anche nelle altre sedi, di persone legate e stipendiate direttamente alla casa madre non ce ne sono più.