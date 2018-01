Ora Renzi torna a promettere: "Salario minimo a 10 euro"

Matteo Renzi torna a promettere. Lo fa lanciando la proposta di "un salario minimo legale tra i 9 e i 10 euro l'ora" . in forte calo nei sondaggi, l'ex presidente del Consiglio si butta nella mischia impegnandosi per una campagna elettorale nel collegio di Firenze "casa per casa" , passando "dall'auto blu alla vespa blu" . Ma le idee, spiegate dal segretario del Pd in una intervista al Giorno, sono un déjà vu che, quando si trovava a Palazzo Chigi, non ha portato niente di buono. "Non mi interessa il mio futuro, mi basta che a Palazzo Chigi vada un dem" .

Nell'intervista, Renzi attacca a testa bassa sia la Lega Nord sia il Movimento 5 Stelle. "Se Salvini come ha promesso si candiderà qui a Firenze, gli daremo il benvenuto in modo civile - tuona - sperando che anche lui non scappi dal confronto come continua a fare 'cuor di leone' Di Maio..." . Quindi, torna a fare promesse rilanciando la proposta di eliminare il canone Rai: "Toglierlo non è la priorità" . E, a chi lo attacca, replica seccato: "Ridurre i costi alle famiglie non è demagogia" . Ma di slogan demagogici, da quando è salito al potere, ne ha lanciati davvero tanti. E, nemmeno davanti a cattivi risultati, è disposto a fare mea culpa. "Con il Jobs Act - assicura - aumentano le assunzioni, non i licenziamenti" . In realtà, come denuncia il presidente di Confimprenditori Stefano Ruvolo, la riforma del lavoro è una "bolla che sta per esplodere" . Tanto che rischiano di saltare in aria ben un milione di posti di lavoro.