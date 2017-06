A Padova Bitonci è avanti. Ancora incerto lo sfidante

I padovani vogliono ancora Massimo Bitonci. Il candidato della Lega Nord e del centrodestra, costretto alle dimissioni anticipate a causa di screzi nella coalizione che lo sosteneva, ha ottenuto secondo le prime proiezioni il 39,10%. Sulla sua strada, però, troverà al ballottaggio un avversario, anche se non è ancora chiaro chi sarà. Per il secondo posto, infatti, stanno lottando Sergio Giordani, candidato del centrosinitra, e Arturo Lorenzoni, a capo di "Coalizione Civica". Il primo si attesta al 29,16%. Mentre Lorenzini è al 23%. Simone Borile (M5S) si ferma invece al 6%. L'affluenza registrata alle 23 è del 62,41% (Guarda tutti i risultati in diretta).

La partita di Padova

Dopo la caduta a fine 2016 di Bitonci, il centrodestra ha lavorato per riunire le fila: Lega e forzisti hanno ritrovato un accordo con l'obiettivo di riportare l'ex capogruppo del Carroccio in Senato (ed ex sindaco della vicina Cittadella) nell'ufficio di sindaco. Tutt'altra la storia politica quella di Giordani, che peraltro il 4 maggio scorso ha dovuto lottare contro un ictus che poteva metterlo fuori dai giochi. Espressione di una coalizione allargata, Giordani è stato lanciato dal Pd, ma - stranamente - è riuscito ad aggregare anche l'ala bersaniana della sinistra. Ha dato il suo appoggio a Giordani pure l'ex sindaco Flavio Zanonato, ma anche dall'ex deputato di Forza Italia, Giustina Destro. Bisognerà attendere il ballottaggio per capire se il centrosinistra "vecchio stampo" riuscirà a strappare la città di Sant'Antonio al centrodestra. Ci sono poi Arturo Lorenzoni, docente universitario a capo di 'Coalizione Civicà, e il candidato M55 Simone Borile, che per ora registra un risultato troppo basso per sperare nel ballottaggio. Proprio i voti di Lorenzoni potrebbero riversarsi in buona parte su Giordani al secondo turno: rendendo la sfida del 25 giugno molto incerta ed avvincente.