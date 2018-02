A Palermo arrivano le "ronde rosse" di Potere al Popolo

A Palermo sono arrivate le "ronde rosse". A organizzarle, provocatoriamente, la sezione locale di Potere al Popolo, che oggi sono saliti sugli autobus del capoluogo siciliano per manifestare contro le "passeggiate per la sicurezza" lanciate da Forza Nuova.

I militanti della formazione politica di estrema sinistra, racconta il Giornale di Sicilia, con bandiere rosse e simboli di partito fra lo sguardo perplesso dei palermitani in viaggio fra la stazione e il celebre teatro Politeama.

“Oggi siamo stati sui mezzi pubblici di Palermo per far conoscere la nostra proposta politica- spiegano in un post su Facebook i militanti di estrema sinistra -. Le ronde fasciste non danno idea di sicurezza anzi alimentano tensioni. La sicurezza è questione pubblica e non si risolve con la violenza privata”.

Da tempo il clima è teso nella prima città della Trinacria, dove si sono registrati diversi episodi di violenza e vandalismo, con esplosioni di petardi e danneggiamenti. Nel popolare quartiere dello Zen, il finestrino di un autobus è stato addirittura raggiunto da un colpo di arma da fuoco.

Un clima contro cui Forza Nuova ha voluto scendere in campo, provocando poi la reazione goliardica degli "arditi" di Potere al Popolo.