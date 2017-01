Pantheon, Franceschini: "Ingresso presto a pagamento"

L'ingresso del Pantheon sarà presto a pagamento. In occasione della presentazione, oggi a Roma, del nuovo allestimento delle Gallerie Barberini e Corsini, il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini ha fatto sapere che intende far stampare i primi biglietti già entro la fine di questa legislatura.

"Penso che entro questa legislatura - ha spiegato Franceschini - il Pantheon sarà visitabile pagando un biglietto, magari anche basso" . Le risorse derivanti dalla bigliettazione potranno servire, ha aggiunto il ministro dei Beni culturali, "per interventi sulla struttura stessa" e potranno confluire "nel fondo di solidarietà, come fanno il Colosseo e tutti gli altri musei" , che vi versano il 20 per cento degli incassi.