Paragone striglia il M5S: "Ci vuole coerenza, stop alleanze col Pd"

Gianluigi Paragone rappresenta uno dei malpancisti all'interno del Movimento 5 Stelle, come testimonia il mancato voto di fiducia nei confronti del governo Conte bis. Tra critiche e batoste elettorali la strada da percorrere è una sola: far fare un salto di radicalità. Il senatore, intervistato da La Verità, ha avvertito: " Se non c'è un contenitore capace di dare ascolto alle troppe disperazioni Italiane sarebbe un disastro peggiore ". E bisogna dare una forte speranza altrimenti " questa rabbia si riverserà nelle strade. Ce n'e ancora tanta ".

"Basta alleanze"

Inevitabilmente è stato toccato anche il tema delle alleanze con il Partito democratico: " Non va assolutamente ripetuta perché penso che il fronte riformista nell'immaginario di chi vota abbia tradito i lavoratori e i precari, i non garantiti. Se ti allei con lui smetti di essere referente di quegli elettori ". Dunque in Emilia-Romagna bisognerebbe " essere coerenti: se per tanti anni il Movimento 5 stelle ha detto che il Pd non è il modello vincente, è ovvio che non ti devi alleare con il Pd ". Ma un'eventuale sconfitta il 26 gennaio non dovrebbe avere ripercussioni sul governo giallorosso: " Le regionali hanno un carattere politico, ma non perché dalle loro sorti dipende il governo ". Ma comunque sia resta il fatto che l'esecutivo " deve cambiare passo ".

Oggi in Parlamento arriva la manovra e il giornalista deve ancora valutare se votarla o meno: " Voglio vedere la versione finale. Io non ho votato la fiducia. Non dare per scontato che voterò la manovra ". E in effetti ci sono diverse questioni che fanno riflettere: " Avrei voluto vedere un impegno più forte a difesa delle famiglie e dei consumatori. ". A non piacere è la " somma di mini tasse ". Nel mirino è finita anche la serie di misure definite ambientaliste: " Se fai così il Green New Deal resta solo uno slogan. La rivoluzione verde deve iniziare dalle bollette, altrimenti sono solo chiacchiere ".