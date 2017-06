Parigi, molotov in un ristorante: tre feriti gravi

Una bomba molotov ha ferito gravemente tre persone e una in maniera lieve in un ristorante ad Aubervilliers, un sobborgo a nord-est di Parigi. A riferirlo è il quotidiano Le Figaro che spiega come l'ordigno abbia causato un incendio che, verso le 20,30, ha sprigionato una coltre di fumo che sta rendendo complicata la ricerca di feriti all'interno dell'edificio di cinque piani da parte dei vigili del fuoco. I tre feriti gravi sono stati soccorsi ed elitrasportati in ospedale.

Secondo la tv francese Lc, la pista del terrorismo islamico sarebbe esclusa. Anche se la polizia non ha ancora dato una spiegazione ufficiale pare che la bottiglia incendiaria sia stata gettata dopo una rapina finita male. Nulla di preoccupante, dunque, per lo svolgimento delle elezioni leglistative che oggi hanno dato la vittoria al partito del presidente Emmanuel Macron.