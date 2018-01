Pd, adesso è caos sulle liste: salta visita Boschi a Bolzano

Alta tensione nel Pd nella presentazione delle liste. Le trattative tra l'area renziana e la minoranza cominciano ad incrinare gli equilibri interni al partito. Un segnale chiaro di questa agitazione è il rinvio della presentazione della candidatura del sottosegretario Boschi a Bolzano. Questo pomeriggio l'ex ministro delle riforme è atteso proprio in Trentino, ma a quanto pare, secondo quanto riporta il Corriere, la minoranza avrebbe fatto saltare l'incontro. Tra i nuovi nomi che potrebbero entare nella lunga lista dem c'è anche quello del condirettore di Repubblica, Tommaso Cerno che potrebbe giocarsi la sua partita a Milano. La direzione del Pd, slittata alle 20:00, dovrà sciogliere tutti i nodi che stanno di fatto ferando tensioni all'interno del partito.



La chiusura delle liste è attesa nelle prossime ore ma è probabile che i malumori potrebbero ulteriormente fiaccare il Pd. In questo quadro va registrata anche la posizione polemica di Roberto Giachetti che con una nota ha rinunciato al plurinominale, archiviando così il "paracadute" offerto dal Pd. E con un post su Facebook l'ex candidato al Campidoglio manda un messaggio chiaro al segretario Matteo Renzi: "Ti chiedo di lasciarmi libero di giocarmela senza paracadute, senza reti di protezione, senza garanzie. Io e la mia città, io ed il territorio dove vivo da 50 anni, io ed il mio amore per la mia città e per la politica". Insomma i dem stanno attraversando il momento della chiusura delle liste tra rancori e faide incrociate. La guerra tra la minoranza dem e Renzi non si è ancora chiusa.