Pd, dopo la cena da Calenda arriva la "controcena" di Zingaretti

Un imprenditore, un operaio, uno studente, un professore, un volontario e un professionista. Può suonare come l'inizio di una barzelletta, invece è l'elenco degli invitati che prenderanno parte alla controcena organizzata da Nicola Zingaretti. " Per un congresso diverso, aperto e partecipato, la prossima settimana - ha spiegato il governatore del Lazio - ho organizzato in trattoria una cena con un imprenditore del Mezzogiorno di una piccola azienda, un operaio, un amministratore impegnato nella legalità, un membro di un'associazione in prima fila sulla solidarietà, un giovane professionista a capo di una azienda start up, una studentessa ed un professore di liceo" .

Dopo la conferma della cena a casa Calenda, è arrivato l'annuncio di una controcena organizzata da Zingaretti, per ora unico candidato ufficiale alle primarie del partito. La battaglia congressuale del Pd si sta trasformando in una vera sfida culinaria.

Carlo Calenda si è detto "molto contento" del sì arrivato da Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Marco Minniti. "È un gesto di responsabilità di tutti i partecipanti. Bene così. Ottima notizia". "La data è stata spostata - ha spiegato su Twitter l'ex ministro dello Sviluppo economico - e per evitare l'ennesimo tormentone sul Pd rimane riservata".

Come ricorda Repubblica, la sfida delle cene arriva all'indomani della mossa del segretario del Pd Maurizio Martina che non solo ha confermato il congresso, ma anche deciso di accelerare annunciando le primarie per il prossimo gennaio.