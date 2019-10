E ora il Pd chiede lo sbarco della Ocean Viking

"A tutti quelli che si indignano - sacrosanto - per il voto dei grillini a Strasburgo sulla risoluzione sul soccorso in mare, ricordo che Ocean Viking sono quattro giorni che aspetta un porto sicuro, sono 104 persone, tra cui molte donne e minori" . Il deputato del Pd Filippo Sensi, già portavoce a Palazzo Chigi prima di Matteo Renzi e poi di Paolo Gentiloni, si schiera a favore della nave gestita dalle ong SOS Mediterranée e Medici senza frontiere.

I rapporti tra Pd e M5S oggi, infatti, sono stati nuovamente incandescenti dopo che i pentastellati si sono astenuti sulla risoluzione delle sinistre europee volta a favorire l'apertura dei porti per le Ong. Risoluzione respinta per soltanto due voti di scarto (290 a 288) e, pertanto, i 14 voti grillini si sono fatti sentire. "I 5stelle hanno contribuito alla bocciatura per due voti della risoluzione sui #portiaperti al parlamento europeo. Non possiamo fare finta di niente", scrive su Twitter il deputato del Pd Fausto Raciti.