Comunali, così il centrodestra si è preso le roccaforti rosse

Il centrodestra sfonda, il M5S vince al secondo turno e il Pd si rifugia nella costa adriatica. È questa la sintesi che emerge dall’analisi dei dati compiuta dall'Istituto Cattaneo per quanto riguarda il secondo turno delle amministrative.

Il dato più evidente è il crollo del centrosinistra che amministrava 43 comuni su 76 (pari al 56,6%) e, ora, ne controlla soltanto 27 (pari al 35,5%) con un calo di 21,1 punti sul totale. Il centrodestra, a trazione leghista, passa 21 amministrazioni a 33, mentre le liste civiche o indipendenti, salgono da 7 a 11 Comuni.

Il M5S registra un sostanziale pareggio: 5 vittorie esattamente come nel 2013. Il Pd e il centrosinistra arrancano da Nord a Sud, ma soprattutto nelle (ormai ex) ‘Regioni Rosse’. Se da un lato il M5S si mostra una vera e propria "macchina da ballottaggio", la sinistra, secondo l'Istitituto di ricerche, non gode della stessa trasversalità. I pentastellati, una volta arrivati al secondo turno, riescono a conquistare i voti ottenuti dai candidati esclusi dopo il primo turno. Il problema è che i grillini vanno al ballottaggio solo in 7 comuni su 76 e ne conquistano 5, con un “tasso di vittoria” al secondo turno pari al 71,4%. A differenza del passato, però, il Movimento 5 stelle non riesce più ad attirare su di sé i consensi dell’elettorato di centrosinistra, complice, secondo l’Istituto Cattaneo, la sua entrata al governo in alleanza con Matteo Salvini. Ma questo 'disamoramento’ rimane al momento solo un'ipotesi tutta da verificare, e potrebbe un indizio che segnala una certa insoddisfazione dovuta all'alleanza con i leghisti. Complessivamente, le amministrazioni comunali hanno cambiato "colore" politico in 60 città su 111 e nella maggior parte dei casi (54%) ha perso la maggioranza uscente, ossia il centrosinistra che subisce 39 cambi di governo su 61 (pari al 64%).

"In tempi politicamente, socialmente ed economicamente turbolenti, più potere - osserva la ricerca - non implica soltanto più responsabilità, ma anche una più alta probabilità di essere scalzati dal governo" . Gli esiti di questa tornata elettorale segnalano una migliore tenuta del centrosinistra nell'Adriatico (Ancona, Teramo e la Puglia). "Un indicatore dell'involontario mutamento che sta attraversando il Pd, non più dominante al Nord (al di fuori dei grandi centri urbani) e tendenzialmente più competitivo nelle zone dov'è meno radicato socialmente e non possiede una tradizionale storia di governo” , spiegano dall’Istituto Cattaneo. “