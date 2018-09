Pd, la renziana Ascani si candida, anzi no. Che polemica col Foglio

Poche idee, ma confuse. Si può sintetizzare con queste parole il momento vissuto dal Partito Democratico. Non c'è giorno senza una notizia negativa per i dem, tra manifestazioni di piazza spostate per la concomitanza di una partita di calcio e il rinvio a giudizio per presunte fatture false dei genitori di un "qualunque" senatore di Scandicci. L'ultimo inciampo riguarda Anna Ascani, giovane deputata renziana che qualcuno vorrebbe pronta per la scalata alla segreteria. Lo ha confermato lei stessa in un'intervista al Foglio, qualche ora prima di fare marcia indietro e smentire le sue stesse parole definendole una "fake news".

Nel Pd ci si prepara allo scontro frontale. Da una parte il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Dall'altra il candidato della corrente renziana, ancora da individuare. Eppure, negli ultimi giorni, per la sfida all'ex segretario nazionale della sinistra giovanile circola con sempre maggiore insistenza il nome di Anna Ascani. 30 anni, entrata nella direzione nazionale del partito su chiamata diretta di Matteo Renzi, la giovane deputata di Città di Castello potrebbe diventare la donna giusta al posto giusto. Quale? La segreteria del partito, naturalmente. Lo ha confessato lei stessa in base all'articolo apparso sul Foglio a firma Salvatore Merlo. "Lo stesso Renzi - scrive Merlo - avrebbe dato il suo endorsement sul nome di Ascani, 30 anni, deputata umbra che già negli ultimi giorni ha attaccato Zingaretti domandando: 'Vuole un M5S sbiadito?'".

Ma dopo avere lanciato il sasso, la Ascani ha nascosto la mano puntando il dito proprio contro il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. "Non pensavo che la deriva delle fakenews avesse contagiato anche @ilfoglio_it", ha twittato la deputata. "La notizia che dà sul fatto che Matteo Renzi avrebbe chiesto la mia candidatura è completamente inventata. Stop. E adesso torniamo a occuparci delle cose serie", il suo commento risentito. Al quale Merlo ha risposto per le rime con un altro cinguettio social. "Come ben sai sei proprio tu che hai raccontato al Foglio della tua candidatura. Può darsi sia già finita, ma la tua carriera di aspirante segretario è cominciata veramente male".