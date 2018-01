Il Pd scricchiola sulle liste. Scontro Renzi-minoranze

"È vicino, ma non ancora chiuso" l'accordo tra Matteo Renzi e le minoranze Pd sulle liste. Lo si apprende mentre ancora tarda a iniziare la direzione del partito. Dopo il primo rinvio delle 16, il secondo delle 20, l'orario di inizio delle 22:30 non è stato rispettato.

I parlamentari vicini ad Andrea Orlando sono in attesa di conoscere il responso dal Guardasigilli, ancora in trattativa con il segretario, mentre fonti renziane danno per "trovata" la quadra.

Il ministro dell'Interno Marco Minniti, che dovrebbe essere candidato a Pesaro nelle liste del Pd, è arrivato al Nazareno per la direzione del partito sulle liste. Quello delle liste "è un lavoro complesso e va fatto tenendo conto di tutte le cose di cui bisogna tenere conto", ha detto Emanuele Fiano entrando alla Direzione del Pd.