Pd tiene tra pensionati ​I disoccupati con M5s

Dalle urne di domenica scorsa sono venuti fuori tre dati importanti: l'avanzata dei Cinque Stelle, l'ottima prestazione della Lega e del centrodestra che è prima coalizione e il crollo totale del Pd. Ma cosa c'è dietro la scelta degli elettori? Da dove arrivano i flussi dei voti? E guardando con attenzione l'analisi di Ixè per Huffpost emerge che un elettore sul due del Pd ha abbandonato il Nazareno scegliendo M5s, Lega o l'astensione. Lo zoccolo duro degli elettori Dem è tra glio over 65 anni. Di fatto il partito del Nazareno ha raccolti maggiori consensi tra i pensionati mentre è stato abbandonato dai giovani. Insomma a quanto pare la rottamazione e quel "largo ai giovani" del primo Renzi non ha sedotto la fascia verde dell'elettorato. Il 30,6 per cento dei voti ottenuti dal Pd è stato espresso da chi ha più di 65 anni. Forza Italia, sempre nella fascia anziana dell'elettorato si ferma al 22,7 per cento.

Il voto dei disoccupati

E i giovani? Chi ha votato per la prima volta ha scelto il Movimento Cinque Stelle che è arrivato al 39 per cento nella fascai 18-24 anni. Inoltre c'è un altro aspetto che va sottolineato: sul fronte del mondo del lavoro, se si guarda ai dati di voto su base professionale, emerge che i disoccupati, in massa, hanno votato per M5s. Circa il 43 per cento dei voti pentastellati arriva da chi non ha un lavoro. E dietro a questa scelta potrebbe esserci la promessa di quel "reddito di cittadinanza" che i grillini hanno messo al centro nella campagna elettorale trovando consensi al sud.

Ex elettori dem astenuti o verso M5s (e Salvini)

Sui flussi di voti va sottolienato che l'elettorato di centrodestra è rimasto fedele all'area moderata. Gli ex elettori Pdl hanno votato per il 49 per cento Forza Italia e circa il 25 per cento la Lega. Fuga da Pd come detto di un elettore su due. Un 10 per cento ha scelto i 5 Stelle e un 5 per cento la Lega. Infine è stato rilevato coem gli ex elettori di Monti si sono riposizionati scegliendo il Movimento di Di Maio e Grillo.