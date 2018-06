"Pd Toscana vuol cambiare legge elettorale per vincere le elezioni"

Il Partito Democratico teme di perdere anche la Toscana, dopo la scoppola delle ultime amministrative. Ecco perché la classe dirigente locale del Pd starebbe pensando di modificare la legge elettorale in vista delle elezioni del 2020, togliendo il ballottaggio: l'unico modo per impedire al centrodestra di conquistare la Regione. È il sospetto che la Lega ha reso noto di avere attraverso dichiarazione congiunta firmata dal senatore Manuel Vescovi e da Elisa Montemagni, capogruppo leghista in Consiglio regionale. "Il Pd in Regione Toscana vuole modificare la legge elettorale regionale perchè ha paura del ballottaggio nel 2020", il loro commento.

Il Pd vive il momento più difficile della sua decennale storia. Non riuscendo a recuperare i consensi persi nel Paese, compresa la (ex) renzianissima Toscana, ecco che i dirigenti locali piddini avrebbero in mente un escamotage procedurale per sbarrare la strada al centro-destra in vista delle prossime elezioni regionali da svolgersi nel 2020: togliere il ballottaggio dalla legge elettorale. "In casa Pd è allarme rosso in vista delle elezioni regionali del 2020, considerata la disfatta subita dai dem nell'ultima tornata elettorale amministrativa - si legge nella nota congiunta di Vescovi e Montemagni - Quindi per scongiurare un'ulteriore e probabile debàcle a livello Toscana, ecco che il capogruppo regionale Leonardo Marras e compagni cominciano a scervellarsi per togliere 'elegantemente' l'opzione del ballottaggio (diventato un termine particolarmente temuto dalla sinistra) dalla vigente legge regionale, votata nel 2014", spiegano i due esponenti leghisti, che liquidano il presunto progetto dei dem con una battuta.

"Insomma, è proprio il caso di dire che 'la paura invece che 90, fa 2020' ma vogliamo suggerire ai piddini di non impegnarsi troppo in alchimie legislative, perché, con l'aria che tira, siamo fermamente convinti che i toscani non abbiano più nessuna voglia di farsi ancora amministrare da politici che hanno ampiamente dimostrato la loro inaffidabilità e pochezza. Quindi - concludono Vescovi e Montemagni - con l'attuale legge o con quella modificata, state sereni che vincerà il centrodestra, naturalmente con la Lega al top".