Pensionato trovato morto nella sua casa La pista della rapina finita in omicidio

Ferite alla testa e la casa a soqquadro. È giallo a Fiumicino, località del litorale romano, dove il corpo di un anziano è stato trovato senza vita nella sua abitazione.

Da ieri gli agenti stanno passando al setaccio le ultime ore di Roberto Bedini, pensionato di settantotto anni, per capire se la sua morte sia la tragica conseguenza di un incidente domestico, magari una caduta, o se l'uomo sia stato ucciso.

A dare l'allarme ieri mattina sono stati alcuni vicini della vittima. Hanno chiamato la polizia dopo le 11.30 per raccontare che da giorni non avevano più notizie del settantottenne, che non si vedeva in giro e che nessuno era riuscito a mettersi in contatto con lui.

Quando gli agenti sono entrati nell'appartamento di via Luigi Francesco Pierobon, nella zona del Passo della Sentinella, non lontano dal vecchio faro, hanno trovato l'anziano che giaceva riverso a terra ed era privo di vita. Una squadra di sanitari del 118, giunta sul posto, non ha potuto far altro che accertare il decesso. L'uomo presentava alcune ferite alla testa compatibili sia con una caduta sia con una colluttazione violenta. Gli esperti della scientifica hanno sigillato la scena del possibile delitto, a caccia di indizi.

La casa dove Bedini viveva da tempo da solo, infatti, sembrava essere stata messa completamente a soqquadro. Non è escluso che proprio il settantottenne ieri o venerdì possa aver aperto la porta al suo assassino. Dall'abitazione, poi, sarebbero spariti i soldi della pensione, ritirata qualche giorno prima, e secondo il racconto dei vicini mancherebbe anche la sua auto, una Opel Corsa. Proprio per questo l'attenzione degli investigatori si concentra sull'ipotesi di una rapina finita male, anche se le indagini vanno avanti a 360 gradi e la polizia sta ascoltando parenti e amici di Bedini per cercare di capire cosa abbia fatto nelle ultime ore e quando sia stato visto l'ultima volta. Sarà l'esame autoptico, disposto già dalla Procura, a stabilire con esattezza le cause e l'ora del decesso.

Sempre ieri mattina a Fiumicino è stato trovato un altro cadavere, poco dopo le 6. Si tratta questa volta di un uomo di 44 anni, di cittadinanza indiana. Il suo corpo era riverso a terra in viale Traiano ma gli investigatori sono propensi a credere che si tratti di un decesso per malore.