"Più poteri ai giudici di pace contro la prostituzione"

Pier Francesco Borgia

Roma «Le città hanno bisogno di legalità e decoro». Andrea Causin, deputato di Area popolare nonché presidente della commissione parlamentare sulle periferie, lancia l'allarme: le nostre periferie muoiono; serve subito un rimedio. E lancia una proposta sotto forma di disegno di legge. Una proposta che, sintetizzando, dà maggiore autonomia ai Comuni nella gestione del decoro pubblico e maggior potere ai giudice di pace per comminare fermi giudiziari fino a dieci giorni per chi viene colto in fragrante per alcune fattispecie molto comuni di reato come: l'accattonaggio, la prostituzione per strada, l'occupazione abusiva di spazi pubblici e il commercio ambulante abusivo. «Nel 2016 i reati nelle nostre città sono calati del 6% - spiega lo stesso Causin presentando ai giornalisti il disegno di legge - ma è aumentata al contempo la sensazione di insicurezza nei cittadini, che spesso non denunciano neanche più i microreati». La proposta di legge, ricorda Causin, prende le mosse dall'esempio utilizzato da Rudolph Giuliani quando era sindaco di New York e prevede tra l'altro l'attribuzione al giudice di pace penale la competenza a decidere su tutti gli illeciti costituiti da comportamenti lesivi del «bene giuridico sicurezza urbana», o che comunque provocano degrado urbano. Per alcuni reati rientranti nel concetto di sicurezza urbana (spaccio di modesta entità, furto aggravato ai danni di turisti e cittadini, anche a bordo dei mezzi pubblici) viene resa obbligatoria - in fragranza di reato - la celebrazione dei processi per direttissima di fronte al giudice monocratico e la permanenza degli imputati presso la polizia giudiziaria fino all'emissione della sentenza di primo grado. Per questo, come viene esplicitato nel disegno di legge di Causin, «in ogni circoscrizione giudiziaria dovrebbe essere a disposizione un giudice di Pace penale dalle 8 alle 20 di tutti i giorni feriali». «L'abuso di alcol e di droghe, l'accattonaggio, i piccoli furti non sono solo indicatori di degrado urbano - conclude Causin - ma possono portare a reati più gravi. Le depenalizzazioni insomma non hanno aiutato la sicurezza delle città».