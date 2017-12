"Più visione, meno politica": Grillo rivoluziona il blog

Un Beppe Grillo più defilato per lasciar spazio al suo "delfino" Luigi Di Maio. Lo ha annunciato lo stesso ex comico e fondatore del Movimento Cinque Stelle nel tradizionale "controdiscorso" di fine anno che dal 2013 pronuncia in contemporanea con il Presidente della Repubblica.

"Auguri! Vi abbraccio in una maniera strepitosa questa volta! Lo dovete sentire fisicamente. E io ci sono! Sarò un po' defilato, un poì lì, ma io sono sopra perché io sono l'Elevato", ha detto Grillo in diretta sul suo blog, anticipando anche "il cambiamento proprio di fisionomia del blog beppegrillo.it".

"Perché, mentre il blog delle stelle si occuperà sempre di politica locale e internazionale, quindi dei nostri parlamentari e dei nostri portatori di beneficio alla nazione, i nostri portavoce, il blog beppegrillo, ossia io, andrò a un po' in giro per il mondo con video, conferenze", ha spiegato il guro del M5S, "Sono andato a vedere un po' di conferenze, appunto, sulle smartc ity, parleremo di robotica, parleremo di intelligenza artificiale, internet delle cose. Insomma un po' di visione".