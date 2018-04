Il piano Trenitalia per raggiungere il Ponente Ligure

Dopo il recupero del treno, iniziato ieri pomeriggio, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana si sono messi al lavoro per definire i tempi necessari al ripristino dell'infrastruttura danneggiata e riprendere, in piena sicurezza, la circolazione. Ma per garantire la mobilità Trenitalia invita i viaggiatori diretti verso il Ponente Ligure e le principali località turistiche a utilizzare i collegamenti Torino-Genova e Genova-Ventimiglia Trenitalia. E già da ieri è stato programmando un piano dettagliato, con convogli e autobus, che è possibile consultare sul sito fsnews.it. «Bisogna predisporre investimenti strategici per garantire sempre più efficaci standard di sicurezza ferroviaria - ha però ribadito il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti - ed è fondamentale un confronto quotidiano con Trenitalia, Rfi e Regioni limitrofe per mettere in campo ogni azione che possa implementare l'efficienza della rete ferroviaria».