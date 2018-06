Pif scarica il Pd: "Se sei ricco è facile essere di sinistra..."

" Se sei ricco è facile essere di sinistra perché non hai i problemi dei poveri, non hai il rom o il migrante come vicino". Pif, intervistato dalla trasmissione radiofonica Circo Massimo su Radio Capital, non risparmia critiche al Pd, dopo l'ennesimo tonfo elettorale.

"Una volta nelle zone più disagiate la gente era di sinistra nonostante fosse povera, anzi forse proprio per quello" , spiega il regista che, per il Pd, vede all'orizzonte un lungo periodo di lavoro: "Bisogna ritornare sui territori, e - dice - non si può ricominciare in poco tempo. Anzi, è più sano perdere tempo". Secondo lui il Pd doveva sedersi sul tavolo delle trattative con i Cinque Stelle.