Pirozzi: "Io fuori dal centrodestra? Purghe staliniane"

Sergio Pirozzi non le manda a dire. Dopo il suo no per sostenere la candidatura unitaria del centrodestra con Stefano Parisi nel Lazio, mette nel mirino Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. Infatti Pirozzi, raccogliendo le parole della Meloni che ha posto messo fuori "dal centrodestra chi non sostiene Parisi", ha replicato: "Ci tengo a ringraziare anche Giorgia Meloni per avermi espulso dal centrodestra, un evento che ricorda un pò le purghe staliniane. Un partito vero però dovrebbe ascoltare la base - ha proseguito Pirozzi - e non dovrebbe farsi imporre la linea da un politico di Milano che decide le sorti del Lazio. Se accade questo vuol dire che siamo alle comiche finali".



Insomma a quanto pare il sindaco di Amatrice non ha digerito il nome di Parisi e di fatto, come ha già annunciato nei giorni scorsi, proseguirà la sua corsa per la Pisana con la sua lista. Poi manda un messaggio a Parisi: "Lasciamo perdere i tentativi di dimostrare che sono io a cercare di dividere il centrodestra. Questi sono i giorni della merla ma noi non siamo i tordi. Ringrazio la stima di Parisi: se vuole dare un sostegno al Lazio lo faccia venendo a fare il vice presidente a me".