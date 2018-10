"Poderosa perturbazione e scirocco: un cocktail pericoloso e alluvionale"

Tutto normale, o quasi. Antonio Sanò de Il Meteo.it aveva previsto con largo anticipo i poderosi fenomeni meteo di ieri. Con alcune regioni come Piemonte, Friuli, Liguria, Veneto e Lazio che avrebbero rischiato alluvioni. «Su queste zone - fa sapere - dai 100 ai 250 litri di acqua su metro quadro in poche ore potrebbero tradursi in episodi alluvionali di importante pericolosità, occorre non mollare la guardia». «In sostanza - continua il metereologo - stiamo facendo i conti con una straordinaria, fortissima perturbazione atlantica, preceduta da intense correnti caldo umide sciroccali e seguita da impetuosi venti occidentali oceanici più freschi ed instabili. Insieme stanno colpendo con veemenza tutte le nostre regioni con eclatanti effetti». In pratica la tempesta perfetta di cui parlava tanto il governatore del Veneto Zaia. Sanò ricorda però un dato essenziale. «Tutte le alluvioni che hanno colpito il nostro paese si sono verificate tra la fine di ottobre e l'inizio di Novembre con configurazioni meteorologiche molto simili a quella attuale. Inoltre sul Lazio, su Roma, sulla Toscana e su Firenze, potranno verificarsi altri colpi di vento, trombe d'aria e alluvioni lampo nelle prossime 24 ore».