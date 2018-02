Politica estera, ecco le "ricette" dei partiti minori

Le forze 'non allineate' che corrono da sole alle elezioni si distinguono per ricette molto diverse tra loro in materia di politica estera. A sinistra del Pd Liberi e Uguali di Piero Grasso e Potere al Popolo puntano a cambiare le politiche di austerity dell'Unione Europea e lavorano per il disarmo, mentre Casa Pound vorrebbe far guerra alla Libia per fermare l'emergenza immigrazione. Il Popolo della Famiglia di Mario Adinolfi chiede di inserire il riferimento alle radici cristiane dell'Europa nella Costituzione dell'Ue.

A sinistra del Pd l'europeismo non arretra

LIBERI E UGUALI ripudia la guerra e opera per il rilancio del multilateralismo e della cooperazione internazionale. Attua una “scelta chiaramente europeista ” ma vuole “combattere la deriva tecnocratica che ha preso l’Europa restituendo respiro alla visione di un solo popolo europeo” . Intende opporsi alle politiche di austerity dell’Ue e far eleggere dal Parlamento europeo un vero e proprio governo. Punta a “una riduzione delle spese militari" e vuole far “rispettare all’industria italiana degli armamenti – integralmente e strettamente – le norme internazionali, europee e sulle limitazioni all’export bellico, a partire dalla legge 185/90, in particolare sui paesi in guerra”.

POTERE AL POPOLO si propone di “rompere l’Unione Europea dei trattati” e “costruire un’altra Europa fondata sulla solidarietà tra lavoratrici e lavoratori”. Intende affermare il diritto dei popoli europei a esprimersi con un referendum “su tutte le decisioni prese sulle loro teste” . Si oppone ad ogni trattato di libero scambio e promette di abrogare l’articolo 7 della Costituzione dove c’è un esplicito richiamo ai Patti Lateranensi. Prevede la rescissione di tutti i trattati militari, il ritiro delle missioni all’estero e la ratifica da parte dell’Italia del 'Trattato ONU di interdizione delle armi nucleari' del 7 luglio 2017. Vuole cancellare il programma F35, il MUOS in Sicilia e smantellare tutte le basi militari americane dal suolo italiano.

Cpi vuole la guerra in Libia, il Pdf le radici cristiane dell'Ue

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA propone la reintroduzione delle radici cristiane nel preambolo della Costituzione europea e si batte per la difesa del “diritto universale a nascere” . Ritiene fondamentale che gli Stati membri riacquisiscano la propria sovranità nazionale ed economica. Chiede che nel prossimo accordo di partenariato 2021-2027 sia previsto un forte sostegno alla famiglia. Infine prevede l’istituzione delle zone franche della Sardegna “previste dal decreto legislativo n.75/1998, in adempimento all’articolo 243 del codice doganale europeo”.

CASA POUND ITALIA intende uscire dall’Unione Europea e abbandonare l’euro. Per risolvere l’emergenza immigrazione prevede anche un “intervento di pacificazione e stabilizzazione in Libia".