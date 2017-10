Politici italiani alla ribalta: nell'Ue sono i più influenti. Tajani sorpassa i tedeschi

Mai gli italiani sono stati così poco europeisti, mai sono stati così influenti in Europa. Lo rivela una ricerca del VoteWatch.eu che colloca al primo posto della classifica Antonio Tajani, europarlamentare di Forza Italia e presidente del parlamento europeo, in testa con un coefficiente pari a 67,5 punti. Al terzo posto Gianni Pittella, parlamentare del partito democratico e capogruppo dei socialisti, che nella classifica dell'influenza si ferma a 53 punti. Ma non è tutto. Il sito che monitora l'attività politica al vertice dell'Unione europea colloca a quota 49, quinto nella classifica, un altro nome tricolore, Roberto Gualtieri, eurodeputato del Pd che presiede una commissione di peso, quella che si occupa di affari economici e monetari. Ed è proprio il Pd ad avere una maggior presenza di politici considerati influenti nelle posizioni top. Ma c'è spazio anche per altri, da Salvini, 44esimo, ad Alessandra Mussolini, 59esima. Piuttosto folta, curiosamente, anche la pattuglia leghista, con Mario Borghezio, 72esimo e Mara Bizzotto 70esima. Per Forza Italia ci sono anche Stefano Maullu e Alberto Cirio. Tra i Cinque Stelle spicca Giulia Moi. La classifica dei partiti vede primeggiare il Pd seguito da Fi e M5S. Tra i big stranieri ai primi posti il capo del Ppe Manfred Weber e il liberale belga Guy.Verhofstadt.