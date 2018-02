Popolari, soffiata di Renzi a De Benedetti. Perugia indaga sui pm romani

Il fronte giudiziario si allarga. Non c'è più solo Roma, ma anche Perugia. I magistrati vogliono far luce sull'inchiesta capitolina che avrebbe dovuto far luce sull'acquisto delle azioni delle banche popolari. Al centro di tutto c'è Carlo De Benedetti accusato di aver saputo dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, dell'imminente pubblicazione di un decreto che avrebbe trasformato gli istituti in Spa. Sul dossier, secondo quanto scritto dal Fatto Quotidiano, non starebbero più lavorando solo il pm Stefano Pesci e il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, ma anche la procura di Perugia, guidata da Luigi De Ficchy. Che vuole vederci chiaro sul lavoro fatto sino a oggi dai colleghi capitolini.

A smuovere la procura perugina sarebbe stato l'esposto presentato d Elio Lannutti, presidente onorario dell'Adusbef, oggi candidato per il Movimento 5 Stelle. Ora i pm si propongono di capire se ci sono stati "comportamenti od omissioni che integrino ipotesi di reato" . Al centro di queste trame da dipanare che un broker. Si chiama Gianluca Bolengo ed è stato lui, per conto di De Benedetti, a investire il 16 gennaio 2015 5 milioni in azioni delle banche popolari. Un'operazione che ha portato un profitto di 500mila euro. Il Fatto Quotidiano ha ripercorso le ore precedenti al grande affare. "Salgono le popolari?" , si informava l'Ingegnere al telefono. "Sì - lo tranquillizzava Bolengo - se passa un decreto fatto bene, salgono" . "Passa - ribatteva, sicuro, De Benedetti - ho parlato ieri con Renzi, passa" .