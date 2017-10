Posta una foto di lei che guida: bufera social

Qualcosa sta cambiando: una settimana dopo lo storico annuncio del re Salman dell'Arabia Saudita, Faisal BaDughaish posta su Twitter una foto di lui e sua moglie mentre fanno la loro lezione di guida. Lei guida, lui le insegna. Nel tweet di Faisal, un ingegnere che lavora come analista in una società di gas e petrolio di Dhahran, si legge: «Ho iniziato a insegnare a guidare a mia moglie in un'area sicura e privata, in sicurezza e legalmente». Il tweet di Faisal, diventa subito virale: in breve tempo, ottiene 8696 retweet e quasi 13mila «mi piace».

Alcuni condividono la scelta di Faisal, altri lo accusano. Al tweet inizia a interessarsi la stampa. Le reazioni sono contrastanti. Alcuni twittano: «Vergognatevi». Altri: «Non ti senti in imbarazzo per lei quando pubblichi questa foto?». Molti non approvano che BaDughaish abbia pubblicato una foto con il volto di sua moglie ben visibile. Ma tante donne sono felici. Molte confessano di aspettare impazienti il momento in cui gli uomini della loro famiglia inizieranno a impartire loro lezioni di guida. Amal Nadhreen scrive: «Domani mio figlio Azzam mi insegnerà come guidare».

Mentre BaDughaish denuncia le minacce ricevute al dipartimento dei cybercrimini dell'Arabia Saudita, anche altri uomini si fanno avanti: «Stiamo tutti seguendo il tuo esempio», scrive Faisal Alshehri. Alcune donne, invece, fanno capire che non impareranno a guidare perché i figli sono favorevoli ma i mariti sono contro. Faisal, però, risponde con il suo sorriso perché quello che prima non era possibile è diventato reale: le donne saudite potranno guidare a partire da giugno 2018.