Un pranzo per quattro da 1.100 euro

Un tempo, nemmeno troppo lontano, i turisti imbrogliati se la prendevano con i nostri ristoratori. Adesso, anche a Venezia, si può finire buggerati, ma in locali gestiti da stranieri. È infatti un egiziano l'esercente denunciato dal Gruppo 25 Aprile (rete civica della Laguna) per un conto più salato del pesce che aveva servito nella sua osteria in zona Mercerie a Venezia, non distante da San Marco. A puntare il dito quattro giovani turisti giapponesi che si sarebbero visti chiedere 1.100 euro dopo aver pranzato venerdì. «Un pasto a base di bistecche, frittura mista di pesce, acqua e servizio - spiega Marco Gasparinetti, portavoce del Gruppo 25 Aprile - È l'ennesimo caso del genere. Mi hanno assicurato che i giovani, che sono studenti universitari a Bologna, una volta scesi dal treno hanno presentato denuncia alla questura felsinea. Il problema c'è stato eccome».