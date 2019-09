Il premier boccia la Consulta «Non esiste diritto di morire»

Su un tema delicato e destinato a dividere i partiti come l'eutanasia è intervenuto da Brindisi anche il premier Giuseppe Conte. Con parole precise. «Sono materie laceranti sul piano morale. Farne una questione di governo? No. È giusto che ci sia un confronto parlamentare serio e sereno» spiega. E aggiunge: «Da cattolico e da giurista non ci sono dubbi che l'uomo abbia il diritto alla vita. Esiste il diritto alla determinazione, ma pensare di scegliere di essere condotto alla morte da personale qualificato, questo genera qualche dubbio». Perciò nella Legge «dovrebbe essere prevista l'obiezione di coscienza per i medici».

La Chiesa invece non ha dubbi. «Non vi dice niente che i medici, che non sono sicuramente tutti dell'Associazione cattolica, abbiano levato la loro voce dicendo che questa non è la strada? Mi sembra che questo sia molto convalidante, no?». Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, manifesta anche così il proprio choc, commentando il pronunciamento della Corte costituzionale sul suicidio assistito durante la presentazione del Rapporto Caritas e Migrantes sull'immigrazione. «Sono profondamente turbato dalle dichiarazioni della Consulta: va salvata l'esistenza del bambino nel grembo materno ma anche quella del malato grave» dice Bassetti, che si rivolge a deputati e senatori: «Ci appelliamo al Parlamento perché si rispetti l'obiezione di coscienza dei medici».

E il segretario generale della Cei, monsignor Stefano Russo, aggiunge al Giornale: «È il codice deontologico dei medici, che precede di 400 anni la venuta di Cristo (il riferimento è al giuramento di Ippocrate, ndr) a dire che i medici sono impegnati a curare la vita, non certo a interromperla». Secondo Russo, «bisognerebbe invece favorire le cure palliative, occasione importantissima di aiuto vero e di vicinanza dello Stato alle famiglie in difficoltà, perché sono efficaci nel sostenere le persone, alleviandone la sofferenza e mantenendo la relazionalità nella famiglia». La preoccupazione è anche «per la deriva, un piano inclinato verso la cultura di morte, per l'impatto culturale che spinge a colpevolizzare le persone malate, che si sentiranno un peso per la società». Fino all'appello: «I parlamentari sensibili a una cultura di vita intervengano perché ci siano paletti più restrittivi possibile». Come spiega anche il professor Massimo Antonelli, direttore del Centro di Ateneo di Bioetica dell'Università Cattolica e del dipartimento di Scienze dell'emergenza anestesiologiche e della rianimazione della Fondazione Policlinico Gemelli, il rischio è che si aiuti il suicidio invece che le cure palliative per questioni di bilancio: «La legalizzazione può offrire un abbrivio per un'alternativa economica alle cure palliative i che hanno un costo». Aggiunge Antonelli che la maggior parte delle richieste di suicidio sono di pazienti con tumori terminali.