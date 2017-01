Il presidente della Corte Ue: "Sentenza di Strasburgo possibile entro il 2017"

La sentenza della Corte di Strasburgo che potrebbe riabilitare Silvio Berlusconi potrebbe arrivare entro il 2017. Ad aprire uno spiraglio è Guido Raimondi che a Un giorno da pecora ha spiegato come l'ipotesi "non è assolutamente impensabile".

"Non è inverosimile, ma non posso dire di più", ha detto il presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ai microfoni di Rai Radio1 nel programma condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, "Sui casi pendenti non posso fare commenti". E ha spiegato che il suo ruolo non sarà preminente sul caso specifico: "Il presidente non è mai tale nei casi che riguardano il proprio Paese''.