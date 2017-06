Il primo corazziere nero durante la visita del Papa

È stata una coincidenza. O forse no. La presenza del primo corazziere nero ha comunque attirato l'attenzione dei media durante la visita di Papa Francesco a Sergio Mattarella al Quirinale. Ha fatto infatti il suo esordio al servizio del d'onore al colle più alto di Roma il primo corazziere di colore.

Il ragazzo è un giovane brasiliano nato però in Italia. Ormai sono due anni che fa parte del reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri impiegata nella guardia d'onore del Presidente della Repubblica. Il suo non è dunque un esordio in assoluto, anche se per la prima volta è stato notato dalla gente, visto che era sullo scalone che porta al Salone dove il Capo dello Stato ha tenuto, insieme a papa Francesco, i discorsi ufficiali dopo l'incontro formale.

Il ragazzo di origini brasiliane è comunque il primo corazziere di colore della storia della Repubblica italiana.