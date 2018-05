Il primo maggio di Salvini a lezioni di ruspa

Un Matteo Salvini che sorride dall'interno della cabina di una ruspa manda il suo messaggio di buon Primo maggio da Twitter: "Buon Primo Maggio, Amici. Prendo lezioni di RUSPA! Faccio bene???". Il leader della Lega posta un brevissimo video in cui, in un viale alberato, segue le indicazioni di alcuni operai al lavoro.

Intanto, Giancarlo Giorgetti a Non Stop News a Rtl 102.5 ha dichiarato: "Governo centrodestra con il Movimento 5 Stelle o tornare alle urne. Salvini è disposto a guidare un governo che abbia una solida maggioranza e una solida maggioranza in Parlamento, secondo noi, è fra il Centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Altre soluzioni, incollate con lo scotch, trovare di volta in volta 40-50 parlamentari, per permettere di sopravvivere giorno per giorno, ecco questo non ha molto senso".

Per Giorgetti "o il Centrodestra e il Movimento 5 Stelle si mettono d'accordo coinvolgendo tutti gli altri, ma garantendo che una volta approvata la legge elettorale in tempi rapidissimi si torna al voto oppure non ha senso neppure mettere in piedi un governo di scopo, per la legge elettorale, che poi inevitabilmente dura in modo indefinito".