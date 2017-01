Prodi contro il populismo: "Sfrutta le disuguaglianze"

Non esiste assolutamente la possibilità di un ritorno in campo di Romano Prodi. Ma il Professore vuole tornare a decidere sul futuro del Pd e della sinistra: "In un mondo pieno di crepe l'Ulivo può tornare a essere un elemento di coesione politica e sociale" . E lancia un avvertimento ai vertici dem: "la Brexit vince nei sobborghi, Trump nel Midwest e il populismo sfrutta le diseguaglianze" .

In una intervista alla Stampa, Prodi riapre la pista dell'Ulivo. Parole che arrivano a distanza di due giorni da quelle di Massimo D'Alema il quale, a sua volta, riprendeva un ragionamento di Pierluigi Bersani, esponente di riferimento della minoranza dem: "Bersani ha detto giustamente che bisogna individuare un nuovo segretario del partito e un candidato del centrosinistra alla guida del Paese; proprio perchè il Pd non appare più in grado di esprimere una vocazione maggioritaria" . E proprio un bersaniano doc come Roberto Speranza sottolinea che "un centrosinistra unito è il nostro obiettivo" . A condizione, però, "che si rimetta al centro la questione sociale e si archivi la stagione dell'uomo solo al comando" .

"Ho grande fiducia in Gentiloni" , si affretta a dire Prodi alla Stampa. Ma l'ex premier parla di "malessere della classe media, ma anche operaia" e si rivolge alla sinistra spiegando che si deve muovere "anzitutto cercando di capire che cosa accade. Donald Trump si è impadronito di questo malessere, pur appartenendo - lui e i suoi principali collaboratori - alla parte privilegiata della società americana. Il malessere è tale che basta la denuncia, anzi la denuncia più è 'nuda' e meglio è. Se la denuncia ha radici ideologiche non funziona" .